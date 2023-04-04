Невестка Орбакайте без лифчика засветила свои «мячики» под футболкой: красота в в американском стиле

В 2022 году многие известные персоны решили покинуть Россию. Уехал в США сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Теперь он работает в Лос-Анджелесе, где монтирует клипы для местных артистов. С ним привыкает к новой жизни жена Алена Краснова. Она все чаще появляется с возлюбленным на вечеринках.
Раньше Алена работала моделью. Однако за границей она стала больше веселиться. Наряды жены Никиты с каждым разом становятся все смелее. На этот раз блондинка приехала к визажисту, чтобы собраться на вечеринку. Она запечатлелась в футболке на голое тело. От лифчика Краснова отказалась, засветив свои прелести.
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Примечательно, что поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что невестка Орбакайте стала выглядеть как американка. «Ох, что за Барби», «Просто куколка», «Это сногсшибательно», «А грудь видно. Так задумано?», «Без лифчика сразу загадочная», «Никите нравится?» — стали писать подписчики.