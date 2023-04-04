Невестка Орбакайте без лифчика засветила свои «мячики» под футболкой: красота в в американском стиле

Раньше Алена работала моделью. Однако за границей она стала больше веселиться. Наряды жены Никиты с каждым разом становятся все смелее. На этот раз блондинка приехала к визажисту, чтобы собраться на вечеринку. Она запечатлелась в футболке на голое тело. От лифчика Краснова отказалась, засветив свои прелести.

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