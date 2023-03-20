«Лиза и Гарри с детства обожают оливки»: Галкин* показал, как 8 лет назад маленький сын разговаривал с Пугачевой на кухне

Алла Пугачева с детьми

Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды

Юморист выложил трогательное видео. Он показал, как раньше малыш Гарри отдыхал в Израиле.

Алла Пугачева уже давно стала мамой. Однако Кристина Орбакайте уже создала свою семью, а вот двойняшки Лиза и Гарри остаются под крылом певицы. В этом году малышам исполнится по 10 лет. Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным* стала жить в Израиле. Там она пристроила детей в местную школу. 

Этой весной юморист особенно часто путешествует. Он дает концерты в разных странах. Однако артист скучает по родным. На этот раз Максим* выложил видео, сделанное в Израиле 8 лет назад. Тогда Примадонна уже любила там отдыхать с детьми. В кадре Гарри сидит на стульчике и ест оливку. При этом годовалый мальчик рассказывает, как ходил в магазин. 

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За кадром можно услышать голос Аллы Борисовны. Она с особым удовольствием воспитывает двойняшек.

«Ровно 8 лет назад. Израиль. Гарик рассказывает, что купил в магазине. Попутно ест оливки. Лиза и Гарри с детства обожают оливки», – поделился артист. 

Поклонники пришли в восторг. «Мамочка разговаривает как со взрослым, это супер, как надо», «Боже, какая прелесть. Пусть у вас все будет хорошо», «Так быстро вырос», «Боже какой же он миленький, сладенький! Так и хочется потискать эту пампушечку!» — стали писать подписчики.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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