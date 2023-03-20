«Лиза и Гарри с детства обожают оливки»: Галкин* показал, как 8 лет назад маленький сын разговаривал с Пугачевой на кухне

Этой весной юморист особенно часто путешествует. Он дает концерты в разных странах. Однако артист скучает по родным. На этот раз Максим* выложил видео, сделанное в Израиле 8 лет назад. Тогда Примадонна уже любила там отдыхать с детьми. В кадре Гарри сидит на стульчике и ест оливку. При этом годовалый мальчик рассказывает, как ходил в магазин.

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