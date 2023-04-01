Невестка Орбакайте в топике оторвалась в клубе с внуком Пугачевой: веселятся в Лос-Анджелесе (видео)

Еще недавно Никита делился кадрами, на которых усердно работает. Теперь он монтирует видеоклипы для местных артистов. А вот 1 апреля сын Орбакайте решил отправится в клуб. Он повеселился со своей женой. Краснова облачилась в топик и брюки, оголив плоский живот. Она зажигательно танцевала вместе с возлюбленным.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».