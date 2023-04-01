Невестка Орбакайте в топике оторвалась в клубе с внуком Пугачевой: веселятся в Лос-Анджелесе (видео)

В 2022 году Россию покинуло много звезд. Уехала даже Алла Пугачева с детьми: Лизой и Гарри. А также спешно покинул страну ее внук Никита Пресняков. Он решил поселиться в Лос-Анджелесе. Вслед за ним уехала и жена Алена Краснова. А вот мама музыканта Кристина Орбакайте продолжает строить карьеру на родине.
Еще недавно Никита делился кадрами, на которых усердно работает. Теперь он монтирует видеоклипы для местных артистов. А вот 1 апреля сын Орбакайте решил отправится в клуб. Он повеселился со своей женой. Краснова облачилась в топик и брюки, оголив плоский живот. Она зажигательно танцевала вместе с возлюбленным.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие отметили, что она вписалась в американскую тусовку. Другие посчитали, что Никита словно повзрослел, когда покинул Москву. Отметим, что певец не делал никаких заявлений. Неизвестно, намерен ли он вернутся в Россию. Однако этой весной Пресняков выставил на продажу бывшую дачу Пугачевой, где раньше часто отдыхал.