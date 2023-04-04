Кока в кожаных брюках и майке подчеркнула манкие округлости: Киркоров не удержался и схватил за прелести

На этот раз Клава отметилась на съемках. Она решила заглянуть в соседнюю студию, где снимаю шоу «Маска». Певица застала на месте Алексея Воробьева, Валерию и других членов жюри. Сама блондинка покрасовалась в белой майке и алых брюках из глянцевой кожи.

Она сделала акцент на тонкой талии и своих округлостях. Филипп Киркоров не удержался и схватил ее за талию. А потом они решили посекретничать.

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