Кока в кожаных брюках и майке подчеркнула манкие округлости: Киркоров не удержался и схватил за прелести

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Армия ее поклонников только растет. Блондинка регулярно дает концерты и появляется на телевизионных шоу. Певица любит выглядеть ярко и не стесняется подчеркивать свои достоинства. Она зачастую оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Клава отметилась на съемках. Она решила заглянуть в соседнюю студию, где снимаю шоу «Маска». Певица застала на месте Алексея Воробьева, Валерию и других членов жюри. Сама блондинка покрасовалась в белой майке и алых брюках из глянцевой кожи.
Она сделала акцент на тонкой талии и своих округлостях. Филипп Киркоров не удержался и схватил ее за талию. А потом они решили посекретничать.
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Поклонники были заинтригованы. А ведущий Вячеслав Макаров нес тал скрывать, что судьи искали ее под масками участников. Пока Кока не стала раскрывать своих секретов. «Вот это наряд», «Она может быть участницей», «Фигурка шикарная», «Как у Филиппа глаза заблестели», «Это шикарно», — стали писать подписчики.