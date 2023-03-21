Постройневшая Семенович показала, что скрывает под платьем: оголила свои «сочные» округлости

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она продолжает не только записывать новые треки, но и работать над фигурой. В 43 года артистка мечтает о семье. Она появляется на публике в женственных нарядах, чтобы привлекать внимание мужчин. А этой весной звезда отправилась отдыхать на Мальдивы.
Обычно Анна скрывает свою фигуру. Но на этот раз она взяла с собой раздельные купальники своего бренда. Певица сначала покрасовалась в платье оверсайз с декольте. Наряд свободного кроя выгодно скрыл область живота. Семенович прокатилась на лодке. Она отказалась от макияжа, показав природную красоту.
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Потом Анна щегольнула в бикини. Она показала не только пышные полушария груди, но и выпирающий животик.
«Как же я счастлива на Мальдивах», – заявила звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Вам фотошоп не нужен. У вас все ок с фигурой», «Грудь выдающаяся», «Такой милый животик», «Вы богиня», «Сочная со всех сторон», — написали подписчики.
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды