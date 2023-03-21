Постройневшая Семенович показала, что скрывает под платьем: оголила свои «сочные» округлости

Обычно Анна скрывает свою фигуру. Но на этот раз она взяла с собой раздельные купальники своего бренда. Певица сначала покрасовалась в платье оверсайз с декольте. Наряд свободного кроя выгодно скрыл область живота. Семенович прокатилась на лодке. Она отказалась от макияжа, показав природную красоту.

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