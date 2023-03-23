«Нашей дружбе 30 лет!»: Пугачева в куртке из денима и остромодных джинсах затмила жену Юдашкина

Алла Пугачева уже длительное время живет в Израиле. Она окончательно перебралась на морское побережье в 2022 году. Осенью певица увезла детей в Тель-Авив, где пристроила их в новую школу. Теперь артистка посещает концерты российских звезд и иногда бывает в театре. А вот ее муж Максим Галкин* зарабатывает деньги, разъезжая с гастролями.
На этот раз в гости к Примадонне приехали ее друзья. Валентин Юдашкин решился на длинный перелет вместе с женой Мариной, которая захотела еще и увидеть маму, которая живет в Израиле. В соцсети пара поделилась трогательными кадрами.
Они собрались вместе, как раньше. Алла Борисовна выпрямила волосы и облачилась в куртку из денима, а также остромодные джинсы бойфренда. Она подчеркнула свою стройность. А вот жена модельера предстала в брюках и черном джемпере.
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Семья Юдашкиных и Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
По весй видимости, Юдашкин привез подарки Примадонне. Певица примерила узкие брюки, футболку и бомбер. Она щегольнула в любимом черном монохроме. Маэстро заулыбался, когда артистка облачилась в этот наряд.
«Прилетели на 2 дня в Тель Авив, увидеть маму и нашу подругу Аллочку. Нашей дружбе 30 лет!» – написала Марина.
Поклонники посчитали, что Алла Борисовна затмила подругу своим молодежным образом. Многие поразились тому, как выглядит звезда в 73 года.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин. Фото: соцсети звезды