«Нашей дружбе 30 лет!»: Пугачева в куртке из денима и остромодных джинсах затмила жену Юдашкина

На этот раз в гости к Примадонне приехали ее друзья. Валентин Юдашкин решился на длинный перелет вместе с женой Мариной, которая захотела еще и увидеть маму, которая живет в Израиле. В соцсети пара поделилась трогательными кадрами.

Они собрались вместе, как раньше. Алла Борисовна выпрямила волосы и облачилась в куртку из денима, а также остромодные джинсы бойфренда. Она подчеркнула свою стройность. А вот жена модельера предстала в брюках и черном джемпере.

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