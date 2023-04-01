«То спать, то гулять!»: Кудрявцева засняла, как дочка жалуется на свою загруженную жизнь в четыре года

На этот раз Лера провела целый день с наследницей. Они успели приготовить блинчики, а потом отправились на прогулку. Телеведущая засняла, как Мария облачается в теплые вещи. При этом девочка стала жаловаться на свою загруженную жизнь в четыре года.

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