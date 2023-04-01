«То спать, то гулять!»: Кудрявцева засняла, как дочка жалуется на свою загруженную жизнь в четыре года

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что много времени проводит на съемках. В 51 год Лера ведет две передачи, а также регулярно становится ведущей концертов и премий. При этом она успевает воспитывать дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым.
На этот раз Лера провела целый день с наследницей. Они успели приготовить блинчики, а потом отправились на прогулку. Телеведущая засняла, как Мария облачается в теплые вещи. При этом девочка стала жаловаться на свою загруженную жизнь в четыре года.
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«В Барби почему не играешь?» – уточнила Кудрявцева.
«Потому что то спать, то гулять, то кушать! Опять! То спать, то гулять, то кушать!» – заявила кроха.
«И некогда. Да? Получается так», – резюмировала телеведущая.
«Сама ты знаешь почему», – обиженно ответила малышка.
Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что очень понимают дочку Леры. «Прям накипело», «Ох, как она права», «И это еще работы нет», «Мария прям самый искренний человек», «С таким графиком и отдыхать некогда», «Детство — оно такое»«, «Это жизнь! Как мило, что она такая мудрая уже», — стали писать подписчики.