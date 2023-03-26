Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру. Она ведет несколько передач. В 51 год блондинка не перестает восхищать поклонников. Она следит за внешностью и при этом растет дочку Марию вместе с молодым мужем Игорем Макаровым. Обычно ей приходится целые дни проводить на съемках, но выходные звезда посвящает семье.
На этот раз Лера решила сводить наследницу на детский праздник. Там Мария смогла повеселиться, потанцевать и поиграть с другими гостями. Крохе даже сделали грим, нарисовав алые губы, черный носик и бантик. Кудрявцева нарядила ее пуховик и усадила в машину после праздника. Она засняла милый спор.
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«Мышь покажи! Мышь!» – потребовала кроха.
«Мышь? Минни Маус – ты, а не мышь! Дочь», – пояснила Лера.
«Мышь покажи, переверни телефон!» – требовала Мария.
«Так вот, я тебя показываю! Ты же мышка!» – ответила ей мама.
«Меня не видно!» – усомнилась девочка.
«Видно», – заверила телеведущая.
«Нет», – настаивала малышка.
Поклонники восхитились тем, какой смышленой растет Мария. Многие признались, что стали фанатами дочки Кудрявцевой.