На этот раз Лера решила сводить наследницу на детский праздник. Там Мария смогла повеселиться, потанцевать и поиграть с другими гостями. Крохе даже сделали грим, нарисовав алые губы, черный носик и бантик. Кудрявцева нарядила ее пуховик и усадила в машину после праздника. Она засняла милый спор.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».