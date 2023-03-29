«Мой рыцарь»: Подольская показала, на что готов ради нее Пресняков, выложив трогательное видео

Недавно свое 77-летие отметил Владимир Пресняков-старший. В честь этого события звездная семья устроила застолье дома. А 29 марта настал еще один праздник. На этот раз Пресняков-младший уже отметил 55-летие. Подольская трогательно поздравила его с юбилеем. Певица опубликовала видео, на котором во время прогулки Владимир отдает жене свои кеды, так как она устала идти на каблуках.

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