«Мой рыцарь»: Подольская показала, на что готов ради нее Пресняков, выложив трогательное видео

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она признавалась, что так и не стала популярнее своего мужа Владимира Преснякова, но ее это ни сколько не смущает. Влюбленные вместе уже больше 10 лет. Артистка подарила избраннику двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану два года.
Недавно свое 77-летие отметил Владимир Пресняков-старший. В честь этого события звездная семья устроила застолье дома. А 29 марта настал еще один праздник. На этот раз Пресняков-младший уже отметил 55-летие. Подольская трогательно поздравила его с юбилеем. Певица опубликовала видео, на котором во время прогулки Владимир отдает жене свои кеды, так как она устала идти на каблуках.
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«Сегодня мне очень хочется пересматривать это видео! Мой рыцарь. Дело было в моей новой обуви, которая растерла мне ноги в кровь и я не могла сделать и шагу. Мы были с друзьями (которые собственно и снимали) и так смеялись, что просто надорвали животы (впрочем, как всегда). Я помню этот день У нас было много таких и пусть будет еще больше! С днем рождения, любимый», — написала певица.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Пресняков для многих является кумиром.