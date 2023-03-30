Прическа пикси — молодит: 59-летняя Лолита сразила своим новым образом

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица появилась на премии «Новое радио Awards», поразив переменами во внешности.

Лолита Милявская уже давно стала популярной исполнительницей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Артистка не перестает экспериментировать с имиджем. После пятого развода она похудела и сделала короткую стрижку. А недавно певица призналась, что состоит в новых отношениях. Поклонники заметили, что она стала хорошеть на глазах. 

Еще недавно Лолита была на гастролях. На этот раз она приехала в Москву и посетила премию «Новое радио Awards», где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro. На публике певица щегольнула в облегающей водолазке и юбке-колоколе морковного цвета с широким поясом.

Она скорректировала фигуру, сделав акцент на талии. Милявская обновила прическу, сделав модную стрижку пикси. Гости мероприятия поразились тому, как молодо выглядит звезда в 59 лет. 

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Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Певица не только получила награду в номинации «Лучшая коллаборация» за песню с Коста Лакоста, но и рассказала о недавнем опыте съемок в кино. Она сыграла в новом сериале Федора Бондарчука «Актрисы». 

«Паулина Андреева написала сценарий про актерское закулисье. Но я его мало знаю. Самое трудное было — целоваться с Игорем Золотовицким. Знаю, что жена держит его в кулаке», — поделилась Лолита. 

Лолита Милявская. Фото: соцсети

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