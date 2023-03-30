Прическа пикси — молодит: 59-летняя Лолита сразила своим новым образом

Лолита Милявская уже давно стала популярной исполнительницей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Артистка не перестает экспериментировать с имиджем. После пятого развода она похудела и сделала короткую стрижку. А недавно певица призналась, что состоит в новых отношениях. Поклонники заметили, что она стала хорошеть на глазах.
Еще недавно Лолита была на гастролях. На этот раз она приехала в Москву и посетила премию «Новое радио Awards», где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro. На публике певица щегольнула в облегающей водолазке и юбке-колоколе морковного цвета с широким поясом.
Она скорректировала фигуру, сделав акцент на талии. Милявская обновила прическу, сделав модную стрижку пикси. Гости мероприятия поразились тому, как молодо выглядит звезда в 59 лет.
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Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Певица не только получила награду в номинации «Лучшая коллаборация» за песню с Коста Лакоста, но и рассказала о недавнем опыте съемок в кино. Она сыграла в новом сериале Федора Бондарчука «Актрисы».
«Паулина Андреева написала сценарий про актерское закулисье. Но я его мало знаю. Самое трудное было — целоваться с Игорем Золотовицким. Знаю, что жена держит его в кулаке», — поделилась Лолита.
Лолита Милявская. Фото: соцсети