Прическа пикси — молодит: 59-летняя Лолита сразила своим новым образом

Еще недавно Лолита была на гастролях. На этот раз она приехала в Москву и посетила премию «Новое радио Awards», где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro. На публике певица щегольнула в облегающей водолазке и юбке-колоколе морковного цвета с широким поясом.

Она скорректировала фигуру, сделав акцент на талии. Милявская обновила прическу, сделав модную стрижку пикси. Гости мероприятия поразились тому, как молодо выглядит звезда в 59 лет.

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