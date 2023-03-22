Лолита прошлась по финансовой составляющей своих разводов

59-летнюю певицу Лолиту Милявскую спросили, с кого из своих пяти мужей она поимела больше денег при разводе. Артистка отметила, что это хороший вопрос, но больше захотела рассказать о том, кто из мужчин сумел что-то поиметь с нее после расставания.

«Первый брак студенческий (с актером Александром Беляевым. — Прим. авт.) — там никто ничего не мог поиметь, потому что мы оба были, как церковные мыши, бедными», — рассказала Лолита в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

«Второй брак (с коллегой-артистом Александром Цекало. — Прим. авт.) — меня отымели! Но это меня навело на мысль, что следующие должны быть с брачными контрактами».

«Третий официальный брак, это был настолько приличный человек (бизнесмен Александр Зарубин. — Прим. авт.). Я себе никогда не позволяла с него что-то брать и всегда дико стеснялась, когда он мне говорил: «А давай я вот это оплачу… Дам деньги на шоу». Я привыкла на свои делать. Он замечательный человек, царство небесное».

«Просто я не позволяла участвовать в своей жизни. Да, он дарил дорогие украшения. Но я настолько неискушенная была — мне все равно. Вот я купила себе колечко дешевое в Америке, мои первые камушки, и оно мне было милее всего. Я приходила из репетиционного зала — кроссовки, халат, уставшая, — а он подходил и вешал мне какое-нибудь колье на шею. А я смотрела на это уставшим взглядом и говорила: «Угу, крутая бижутерия…»

«Кончилось тем, что у меня много чего было в сейфе, на что мои друзья всегда говорили: «Когда ты это будешь носить? Мы тебе в гроб это не положим!» И я начала носить только недавно. Когда разводилась, мне казалось, что это будет напоминать, еще и пыталась это все вышвырнуть, бросить человеку в лицо. Но приличные люди это не забирали…»

«Могу сказать, что он мне сделал подарок через два года после того, как мы разошлись. Он мне подарил квартиру, в которой я сейчас живу. У меня была своя, я ничего не просила. Но он мне подарил и сказал, что никогда не встречал женщину, которая по отношению к нему вела себя так прилично».