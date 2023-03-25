«Такой плоский живот! Как?»: 59-летняя Лолита поразила фигурой без фильтрой и фотошопа

Лолита Милявская уже давно стала знаменитой исполнительницей. Певица не скрывает, что в свои 59 лет готова и дальше зажигать. Она пережила пятый развод, но это не сломило артистку. Недавно она похвасталась, что состоит в отношениях с мужчиной, который моложе ее. Также звезда активно следит за внешностью и носит смелые наряды.
Недавно Лолита отправилась на гастроли. 25 марта она решила показать свою фигуру без фотошопа. Певица засняла себя в ванной комнате в лифчике и трениках. Она была без макияжа. Артистка предпочла показать бока и глубокое декольте. Милявская спрятала бока, натянув треники повыше. При этом она поразила своим плоским животом.
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«Тот самый момент, когда тур только начался, ты проснулся, пошел зубы чистить и первое, что ты видишь – несовершенства фигуры. Ну что это? Бока висят. Есть один способ их убрать – просто штаны подтянуть. И все нормально!» – сказала звезда.
Поклонники оценили юмор Лолиты. Многие поразили тому, как выглядит певица. «Фигурка отпад», «Плоский прекрасный животик! Вы великолепны, Лолочка!», «Все нормально! Всем бы так выглядеть», «У Вас хорошая фигура! Да, наверное, артисты должен быть очень стройные, но я считаю, что у вас и так все хорошо», «Настоящая женщина без комплексов», «Такой плоский живот! Как?» — написали подписчики.