«Такой плоский живот! Как?»: 59-летняя Лолита поразила фигурой без фильтрой и фотошопа

Недавно Лолита отправилась на гастроли. 25 марта она решила показать свою фигуру без фотошопа. Певица засняла себя в ванной комнате в лифчике и трениках. Она была без макияжа. Артистка предпочла показать бока и глубокое декольте. Милявская спрятала бока, натянув треники повыше. При этом она поразила своим плоским животом.

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