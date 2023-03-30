«Я рыдаю все утро»: певица Слава впервые стала бабушкой

Слава с дочкой

Слава с дочкой. Фото: соцсети звезды

Артистка выложила видео из роддома. Она сообщила о рождении внука.

Певица Слава не так давно гуляла на свадьбе дочери Александры. А потом стало известно, что наследницы артистки и ее новоиспеченный муж ждет пополнения в семье. Несколько месяцев молодая пара готовила дом к появлению ребенка. А 30 марта стало известно, что на свет появился мальчик. Радостная и заплаканная от счастья Слава записала видео прямо из роддома с новостями. 

На кадрах Слава в больничном халате закусывала горячительный напиток шоколадкой. Она едва сдерживала эмоции. 

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«Закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой! Я рыдаю все утро. Я чувствовала, что это произойдет именно сегодня. Господи, моя малышка, моя Сашуля стала мамой! А я стала бабкой! Девочки, ребята, не знаю, что говорить. Внучок!» — сказала звезда.

Слава. Фото: соцсети звезды

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