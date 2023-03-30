«Я рыдаю все утро»: певица Слава впервые стала бабушкой

Певица Слава не так давно гуляла на свадьбе дочери Александры. А потом стало известно, что наследницы артистки и ее новоиспеченный муж ждет пополнения в семье. Несколько месяцев молодая пара готовила дом к появлению ребенка. А 30 марта стало известно, что на свет появился мальчик. Радостная и заплаканная от счастья Слава записала видео прямо из роддома с новостями.