«Несколько лет мне тяжело»: Слава призналась, что прибывает в депрессии

Исполнительница Слава ищет любовь.
В этом артистка призналась, пока рассказывала о своем депрессивном состоянии. Знаменитости даже пришлось обратиться к специалисту за помощью.
«Спасаюсь от депрессии! Серьезно! Вчера была у психиатра. Пять раз откладывала визит и вот решилась. Думала, самая сильная на свете, сама со всеми справлюсь! Отдых не помог, ни этот, ни предыдущие. Я с вами максимально честна», – призналась Слава.
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«Последние несколько лет мне тяжело по разным причинам! Поэтому решилась и пошла к доктору! Диагноз – депрессия. Серотонин на исходе, слишком много стресса было, помогут только таблеточки. Буду держать вас в курсе, помогут или нет», – добавила артистка в личном микроблоге.
К слову, Славе посоветовали окружить себя любовью. Певица призналась, что ей было бы проще рядом с любимым мужчиной.
Напомним, ранее дочь Славы рассказала, как протекает девятый месяц беременности.