«Несколько лет мне тяжело»: Слава призналась, что прибывает в депрессии

Исполнительница Слава ищет любовь.

В этом артистка призналась, пока рассказывала о своем депрессивном состоянии. Знаменитости даже пришлось обратиться к специалисту за помощью.

«Спасаюсь от депрессии! Серьезно! Вчера была у психиатра. Пять раз откладывала визит и вот решилась. Думала, самая сильная на свете, сама со всеми справлюсь! Отдых не помог, ни этот, ни предыдущие. Я с вами максимально честна», – призналась Слава.

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