Будущая бабушка счастлива: Слава раскрыла пол ребенка своей дочери Александры

Слава с дочерью Сашей

Слава с дочерью. Фото: соцсети 

Наследница артистки скоро станет мамой.

Певица Слава рассказала, что с нетерпением ждет рождение внука.

Именно мальчика скоро родит дочь Славы – Александра Морозова. 

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«Мои любимые! Скоро скоро! Внучок. Человечек», – призналась исполнительница  в личном микроблоге.

Слава не стала раскрывать, примерно в какое время состоятся роды ее дочери. Однако последние публикации в социальных сетях беременной говорят о поздних сроках. Значит, в ближайшие месяцы Слава может стать бабушкой.

Напомним, ранее материнский капитал предложили использовать для покупки спортивного инвентаря.

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