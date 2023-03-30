«Красота, конечно, невероятная!»: Галкин* показал, как развлекается в Ванкувере без Пугачевой

Максим Галкин* уже давно строит карьеру. Он продолжает выступать на сцене. Примечательно, что артист в 2022 году уехал из России. Перебралась в Израиль его жена Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри. Пока певица воспитывает наследников, ее супруг продолжает гастролировать по миру. Он уже дал концерты в США и приехал в Канаду.
30 марта Максим Галкин* нашел свободное время, которое решил провести с пользой. Он выложил кадры, которые сделал в Ванкувере. Юморист решил покататься на заснеженных склонах на лыжах. Артист предстал в водолазке и стеганой пуховой жилетке песочного цвета. Галкин* решил похвастаться тем, как веселится за границей и любуется видами.
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«Спуск над Ванкувером. Весь Ванкувер внизу, в долине, в бухте. А мы тут, на трассе. Вот с таким видом спускаюсь на лыжах. Вот есть время перед концертом. Сегодня потрясающая погода. Виден Даунтаун, мосты — красота! Красота, конечно, невероятная! Сейчас покажу! Свободные трассы уходят под гору в долину», — поделился он.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни решили, что муж Пугачевой стал хуже выглядеть, другие посчитали его улыбку ненастоящей.
«Ой, что-то Макс так постарел или похудел, не понятно. Израильское солнце не пошло на пользу», «Да, жизнь как меняется? Теперь, чтоб прокормить семью, приходится и попотеть», «Сильно постарел», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.