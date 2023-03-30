«Красота, конечно, невероятная!»: Галкин* показал, как развлекается в Ванкувере без Пугачевой

30 марта Максим Галкин* нашел свободное время, которое решил провести с пользой. Он выложил кадры, которые сделал в Ванкувере. Юморист решил покататься на заснеженных склонах на лыжах. Артист предстал в водолазке и стеганой пуховой жилетке песочного цвета. Галкин* решил похвастаться тем, как веселится за границей и любуется видами.

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