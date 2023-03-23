«Кооператив «Судорога»: уехавший в Израиль Галкин* на своем концерте прошелся по Долиной, Лепсу и даже Лазареву

Примечательно, что недавно Галкин* посмеялся над Филиппом Киркоровым и его колготками. А теперь он решил высказаться о Ларисе Долиной, Григории Лепсе и других известных персонах, которые инициировали создание Российской музыкальной ассоциации для поддержки юных талантов.

«Сидят Лепс, Газманов, Бабкина, Долина... Говорят, настало наше время. Я не эйджист, я ничего против не имею. Но средний возраст 70 лет, это кооператив "Судорога". Ну уже куда объединяться?» – отметил юморист.

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Также он не обошел стороной исполнителя SHAMAN, который стал особенно популярным за минувший год.

«Я так и представил, как SHAMAN бегает и кричит: «Встанем». Сзади пристроились Гагарина, Лазарев, у всех лица перекошены», – заявил со сцены муж Пугачевой.

Он добавил, что в итоге ему приснился страшный сон. Артист хотел покаяться перед батюшкой за то, что всех высмеивал. А батюшкой оказался Иван Охлобыстин, который его не простил.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.