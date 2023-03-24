«Если бы Иван был Иванной»: Подольская сделала двухлетнему сыну прическу с хвостиком

На этот раз Подольская после работы вернулась домой. Вечером она решила сделать трогательные кадры с сыновьями. Певица подловила младшего наследника, который был в пижамке. Артистка сделала ему высокий хвостик, чтобы он не намочил волосы, умываясь перед сном.

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