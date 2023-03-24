«Если бы Иван был Иванной»: Подольская сделала двухлетнему сыну прическу с хвостиком

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она стала известной после участия в шоу «Фабрика звезд». Певица продолжает строить карьеру, которую совмещает с материнством. Она родила двоих сыновей от Владимира Преснякова. Пара растит семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Все свободное время звезда посвящает семье.
На этот раз Подольская после работы вернулась домой. Вечером она решила сделать трогательные кадры с сыновьями. Певица подловила младшего наследника, который был в пижамке. Артистка сделала ему высокий хвостик, чтобы он не намочил волосы, умываясь перед сном.
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«Вань, ну если бы ты был девочкой. Ну ка, повернись спинкой! Вот такая вот девочка... Это чтобы волосы не мочить!» – сказала Наталья.
«Если бы Иван был Иванной», – подписала видео звезда.