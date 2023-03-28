43-летняя Боня в остромодных джинсах и топике на молнии блеснула сногсшибательной фигурой: все ахнули

Виктория Боня давно строит карьеру на телевидении. После шоу «Дом-2» она стала известной персоной. Светская львица живет в Монако. Она растит дочка Анджелину. Телеведущая до сих пор не нашла свою вторую половинку, но в 43 года она не перестает следить за внешностью. Звезда не перестает восхищать публику.
28 марта Боня поделилась новыми кадрами. Она предстала на прогулке в остромодных джинсах с высокой посадкой и белом топе на молнии. Телеведущая подчеркнула плоский живот и пышное декольте. Она устроила дефиле на улицах Монако. Поклонники были сражены тем, как выглядит Виктория. Даже коллеги были впечатлены.
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Ольга Бузова отреагировала на видео: «Выглядишь топ». Не остались в стороне и поклонники. «Невероятно красивые», «Всегда просто красотка», «Ох, что за конфетка», «Фигура сногсшибательная», «Ауф, что за чикуля», «Боня всегда вдохновляет», — стали писать подписчики.