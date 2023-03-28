43-летняя Боня в остромодных джинсах и топике на молнии блеснула сногсшибательной фигурой: все ахнули

28 марта Боня поделилась новыми кадрами. Она предстала на прогулке в остромодных джинсах с высокой посадкой и белом топе на молнии. Телеведущая подчеркнула плоский живот и пышное декольте. Она устроила дефиле на улицах Монако. Поклонники были сражены тем, как выглядит Виктория. Даже коллеги были впечатлены.

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