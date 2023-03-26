Боня сводила подросшую дочку от Смерфита на шопинг: уже настоящая леди

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она живет в Монако, но при этом регулярно путешествует. Бывшая участница «Дома-2» в свои 43 года не перестает восхищать поклонников моложавой внешностью. Примечательно, что недавно она отметила день рождения дочки Анджелины. Звезда даже увиделась с отцом девочки Алексом Смерфитом.
На этот раз Боня решила провести весь день с наследницей. Она также поддержала ее желание вести соцсети. Телеведущая сводила дочку в магазин. Анджелина была в мини-юбке и рубашке с корсетом. Лук дополнили лоферы на толстой подошве. Она давно проявляет интерес к моде и косметике.
«Я сегодня в магазине с мамой», – похвасталась наследница звезды.
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Анджелина Смерфит. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как выросла Анджелина. Многие также отметили, что она очень похожа на свою маму. «Самые красивые наши девочки», «Стильная такая», «Уже повзрослела», «Классная», «Боня вырастила принцессу», «Ну копия мамы», «Ого, какой наряд», «Так она выросла быстро», — стали писать подписчики.
Виктория Боня с дочкой. Фото: соцсети звезды