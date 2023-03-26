Боня сводила подросшую дочку от Смерфита на шопинг: уже настоящая леди

На этот раз Боня решила провести весь день с наследницей. Она также поддержала ее желание вести соцсети. Телеведущая сводила дочку в магазин. Анджелина была в мини-юбке и рубашке с корсетом. Лук дополнили лоферы на толстой подошве. Она давно проявляет интерес к моде и косметике.

«Я сегодня в магазине с мамой», – похвасталась наследница звезды.

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