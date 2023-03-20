«Хоть в трусиках?»: Нюша в шелковом платье с экстремальным разрезом едва прикрыла сокровенное на вечеринке

Нюша много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц 15 лет назад. А недавно артистка выпустила новую версию своего хита «Чудо». Она спела в дуэте с Арашем. А на днях певица прилетела в Москву из ОАЭ, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Звезда снова стала выходить в свет.
Накануне в столице устроила шумную вечеринку блоге Карина Нигай. Она устроила праздник в стиле 2000-х, пригласив звезд «Фабрики звезд», которые выступали для гостей. Нюша появилась на вечеринке в шелковом платье с экстремальным разрезом. Наряд цвета Барби подчеркнул ее формы. От лифчика звезда отказалась. Она едва прикрыла сокровенное.
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В этот вечер Нюша была в центре внимания. Ее осыпали комплиментами. После родов певица особенно много внимания уделяет фигуре. Она уже хвасталась похудением. «Ох, какая стала», «Нюша прям вернулась в строй», «Розовый так идет», «Разрез прям ух», «Хоть в трусиках?», «Ой, как нарядилась», — стали писать в Сети.