«Хоть в трусиках?»: Нюша в шелковом платье с экстремальным разрезом едва прикрыла сокровенное на вечеринке

Накануне в столице устроила шумную вечеринку блоге Карина Нигай. Она устроила праздник в стиле 2000-х, пригласив звезд «Фабрики звезд», которые выступали для гостей. Нюша появилась на вечеринке в шелковом платье с экстремальным разрезом. Наряд цвета Барби подчеркнул ее формы. От лифчика звезда отказалась. Она едва прикрыла сокровенное.

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