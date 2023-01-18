«Она такая! В ней столько всего!»: Лолита запечатлелась в обнимку со своей повзрослевшей дочкой

17 января Милявская приехала домой к маме. Она сразу обняла свою дочку, которой уже 24 года. Они устроили семейные посиделки за столом. Артистка похвасталась, что ее маме исполнится 80 лет.

«Эта бабуля у нас хипстер настоящий! А то мы с Евкой! А Евка в моей шапке! Это офигенно! Меня ребенок гладит! И это круто! Любимая! У меня вся семья любимая! Бабуля наша юбиляр!» – сказала звезда.

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