«Она такая! В ней столько всего!»: Лолита запечатлелась в обнимку со своей повзрослевшей дочкой

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица приехала в гости к маме, которая готовится к юбилею. Артистка поделилась трогательными кадрами.

Лолита Милявская является одной из самых известных певиц в России. Она продолжает выступать на сцене и порой участвует в телевизионных шоу. Артистка в свое время переживала за семью. Ей было проблематично видеться с дочкой Евой Цекало, которая жила с бабушкой в Киеве. Однако в прошлом году звезда смогла с ними воссоединится. 

17 января Милявская приехала домой к маме. Она сразу обняла свою дочку, которой уже 24 года. Они устроили семейные посиделки за столом. Артистка похвасталась, что ее маме исполнится 80 лет. 

«Эта бабуля у нас хипстер настоящий! А то мы с Евкой! А Евка в моей шапке! Это офигенно! Меня ребенок гладит! И это круто! Любимая! У меня вся семья любимая! Бабуля наша юбиляр!» – сказала звезда.

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«Моя дочечка рядом! Маме завтра 80! Она такая! В ней столько всего! А я только сейчас понимаю!» – добавила Лолита.

Поклонники были восхищены трогательными кадрами. Многие поразились тому, какой стала повзрослевшая наследница звезды. 

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