«Чисто мое выражение лица»: Собчак посмеялась над сыном, который сыграл эльфа в детском спектакле

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. Она продолжает заниматься журналистикой, развиваться как телеведущая. Ко всему прочему, блондинка создает свои проекты, а также много путешествует. Несмотря на свою занятость, телеведущая растит сына Платона. Недавно она возила наследника на море.
Примечательно, что Собак старается оберегать родных от лишнего внимания публики. Однако 25 марта она решила показать, чем занимается наследник. В соцсети телеведущая выложила кадры, на которых Платон был в костюме эльфа. Он принял участие в детском спектакле. При этом у него было серьезно и не совсем довольное лицо.
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Платон Виторган. Фото: соцсети звезды
«Кровь – не водица. Чисто мое выражение лица когда меня заставляют участвовать в каких-то коллективных «забавах». Просто мем «я – на любой вечеринке», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сын Собчак быстро растет. «Платон на своего отца очень похож», «Такие костюмы классные у деток!», «Костюм ему понравился?», «Гены не спрятать», — стали писать подписчики.