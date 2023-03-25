«Чисто мое выражение лица»: Собчак посмеялась над сыном, который сыграл эльфа в детском спектакле

Примечательно, что Собак старается оберегать родных от лишнего внимания публики. Однако 25 марта она решила показать, чем занимается наследник. В соцсети телеведущая выложила кадры, на которых Платон был в костюме эльфа. Он принял участие в детском спектакле. При этом у него было серьезно и не совсем довольное лицо.

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