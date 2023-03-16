Влюбленные: Собчак в дубленке и модной шапочке предстала в обнимку с Богомоловым на променаде

Ксения Собчак давно стала известной телеведущей. Она также работает над своими проектами. Блондинка в прошлом году пережила много проблем и даже сбегала из страны, но потом вернулась. Однако в Израиль звезда часто ездит. Недавно она посетила концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве. А вот теперь Ксения проводит время с мужем.
Еще в начале марта Собчак отдыхала в Сочи, где каталась на лыжах. А 15 марта она прогулялась по Санкт-Петербургу с Константином Богомоловым. Блондинка облачилась в длинные брюки, дубленку и вязаную модную шапку с завязками. Режиссер обнял свою возлюбленную. Он предстал в объемном пуховике горчичного оттенка.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
«Наш Питер», – написала телеведущая.
Поклонники отметили, что супруги выглядят такими же влюбленными, как и в день свадьбы. «Ну прям красота», «Милые такие», «Прям пингвинчики», «Эта пара мне нравится», «Ксения словно тает рядом с ним», — стали писать подписчики.