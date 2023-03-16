Влюбленные: Собчак в дубленке и модной шапочке предстала в обнимку с Богомоловым на променаде

Еще в начале марта Собчак отдыхала в Сочи, где каталась на лыжах. А 15 марта она прогулялась по Санкт-Петербургу с Константином Богомоловым. Блондинка облачилась в длинные брюки, дубленку и вязаную модную шапку с завязками. Режиссер обнял свою возлюбленную. Он предстал в объемном пуховике горчичного оттенка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».