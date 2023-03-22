Редкий кадр: Наталья Водянова запечатлелась с моложавой мамой в саду

А на днях муж Водяновой поделился семейными кадрами. Он выложил фото, на котором модель предстала со своей дочкой Невой, которой скоро исполнится 17 лет. А также бизнесмен заснял жену в компании с ее мамой Ларисой Викторовной. В кадре Наталья отметилась в саду в силуэтном платье зеленого цвета. Ее родительница сидела за столом в шляпке и шелковой блузке с брюками.

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