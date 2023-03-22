Редкий кадр: Наталья Водянова запечатлелась с моложавой мамой в саду

Наталья Водянова уже давно стала известной моделью. Она продолжает участвовать в рекламных проектах, Фотосессиях и показах мод. Российская красавица вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Она уже около года не ведет соцсети. Лишь недавно модель побывала в Дубае, где даже приняла участие в светском рауте.
А на днях муж Водяновой поделился семейными кадрами. Он выложил фото, на котором модель предстала со своей дочкой Невой, которой скоро исполнится 17 лет. А также бизнесмен заснял жену в компании с ее мамой Ларисой Викторовной. В кадре Наталья отметилась в саду в силуэтном платье зеленого цвета. Ее родительница сидела за столом в шляпке и шелковой блузке с брюками.
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Наталья Водянова с мамой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что теща Арно выглядит очень молодо. Другие отметили, что Водянова очень похожа на маму. «Какие две леди», «Ну очень красивые», «Ох, какие классные», «Мама выглядит так молодо! А эта шляпка! Прям леди», — стали писать в Сети.