«Ангельски хороша»: 41-летняя Водянова в невесомом платье с прозрачной юбкой щегольнула на публике в Дубае

На этот раз Водянова приехала в Дубай. По всей видимости, ее младшие дети от Антуана Арно и старшие наследники от первого брака остались в Париже, где модель живет много лет. Она посетила светский раут, а также выступила на конференции.

Наталья щегольнула в струящемся невесомом платье из просвечивающей ткани. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Модель рассказала о приложении для офлайн-встреч. Среди гостей была Нюша, которая восхитилась звездой.

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