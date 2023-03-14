«Ангельски хороша»: 41-летняя Водянова в невесомом платье с прозрачной юбкой щегольнула на публике в Дубае

Наталья Водянова уже давно стала популярной персоной. Она построила успешную карьеру модели. Российская красавица продолжает сотрудничать со многими модельерами. Она участвует в фотосессиях и рекламных компания. Однако с февраля 2022 года звезда перестала посещать показы и пропала из соцсетей.
На этот раз Водянова приехала в Дубай. По всей видимости, ее младшие дети от Антуана Арно и старшие наследники от первого брака остались в Париже, где модель живет много лет. Она посетила светский раут, а также выступила на конференции.
Наталья щегольнула в струящемся невесомом платье из просвечивающей ткани. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Модель рассказала о приложении для офлайн-встреч. Среди гостей была Нюша, которая восхитилась звездой.
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Пользователи Сети поразились тому, в какой форме находится мама пятерых детей. Некоторые решили, что Наталья стала еще стройнее. «Какая изящная», «Стиль леди», «Само очарование», «Ангельски хороша», «Ну фигурка кукольная», «Наталья не перестает восхищать», — стали писать пользователи Сети.