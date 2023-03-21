Мамина модница: Кудрявцева показала, как кроха-дочка в юбке с бабочками и блузке с воротником «Клодин» пришла на вечеринку

На этот раз Лера сводила дочку на праздник к журналистке Лауре Джугелии. На детском мероприятии собралось много звезд. Телеведущая нарядила наследницу в юбку с бабочками и блузку с воротником «Клодин». Лук дополнил розовый джемпер. Кудрявцева засняла, как наследница крадется с подарками на вечеринку.

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