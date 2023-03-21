Мамина модница: Кудрявцева показала, как кроха-дочка в юбке с бабочками и блузке с воротником «Клодин» пришла на вечеринку

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она ведет шоу «Секрет на миллион», а также другие проекты. При этом блондинка растит дочку Марию, которой четыре года. Однако в последнее время она все чаще уезжает отдыхать даже без мужа Игоря Макарова. Но все слухи о проблемах в семье звезда уже развеяла.
На этот раз Лера сводила дочку на праздник к журналистке Лауре Джугелии. На детском мероприятии собралось много звезд. Телеведущая нарядила наследницу в юбку с бабочками и блузку с воротником «Клодин». Лук дополнил розовый джемпер. Кудрявцева засняла, как наследница крадется с подарками на вечеринку.
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А вот потом девочка смогла пообщаться со сверстниками, поиграть с аниматорами. Лера запечатлела, как девочка стала кидаться конфетти. Многие осыпали комплиментами юную модницу. Пользователи Сети посчитали, что Марии надо чаще ходить на праздники. «Какая милашка», «Наряд прелестный», «Вот это Машка! Просто принцесса», «Весенняя девчуля-красотуля», — прокомментировали пост подписчики.