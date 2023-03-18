В галстуке и юбочке: Кудрявцева запечатлелась со своей подросшей дочкой от молодого хоккеиста в садике

Лера Кудрявцева уже давно стала известной телеведущей. Недавно она развеяла слухи о закрытии шоу «Секрет на миллион». Примечательно, что блондинка смогла обрести счастье в личной жизни. Она состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария. Девочка ходит в элитный сади в Москве.
На днях Лера сама отвела малышку в садик. Она поделилась трогательными кадрами. Девочка облачилась в юбку и рубашку с галстуком. Ей сделали два хвостика. На прощание телеведущая ее обняла и поцеловала. Девочка заметно выросла. В этом году ей исполнится уже 5 лет.
«Моя любовь», – написала звезда.
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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Также Кудрявцева показала, как дочка собирается гулять. Она вышла на улицу, а Мария открыла дверь и общалась с мамой. Кроха стояла в свитере и складывала игрушки в сумочку.
«Ты его на улицу возьмешь? Да?» – спросила телеведущая.
«Угу. Мне холодно стоять», – ответила Маша.
Девочка насмешила своей серьезностью маму. Пользователи Сети пришли в восторг от кадров. «Вечная любовь без границ и условностей. Ангел земной», – написала Екатерина Андреева.