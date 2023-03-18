В галстуке и юбочке: Кудрявцева запечатлелась со своей подросшей дочкой от молодого хоккеиста в садике

На днях Лера сама отвела малышку в садик. Она поделилась трогательными кадрами. Девочка облачилась в юбку и рубашку с галстуком. Ей сделали два хвостика. На прощание телеведущая ее обняла и поцеловала. Девочка заметно выросла. В этом году ей исполнится уже 5 лет.

«Моя любовь», – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».