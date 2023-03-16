Все счастливые: Галкин* поделился видео с Пугачевой, детьми, Орбакайте и Земцовым, снятым на отдыхе

Максим Галкин* продолжает выступать на сцене. Но уже год он устраивает мировые гастроли. При этом юморист переехал с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Теперь юморист меньше времени проводит с семьей. Однако Примадонна иногда посещает концерты и театры в Тель-Авиве. А вот ее старшая дочка Кристина Орбакайте продолжает работать в России.
В последнее время Галкин* часто ностальгирует. Он решил выложить личное видео, снятое несколько лет назад на Сардинии. Тогда вся звездная семья собралась на празднике. Алла Борисовна была в джинсах и кружевной блузке. Она танцевала с мужем, а также с дочкой Лизой, которая была в белом платье. Веселился и малыш Гарри.
Даже Орбакайте была в компании мужа Михаила Земцова. Она держала за руку дочку Клавдию, которая потом играла с двойняшками.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что в то время Пугачева особенно молодо выглядела. «Невероятно! Все вместе», «Как же хочется повторить», «Все тут счастливые», «Лучшее время, когда с семьей», «Орбакайте тут красотка», «Дети просто очаровательные», «Запоминающиеся мгновения», — прокомментировали пост подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.