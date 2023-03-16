Все счастливые: Галкин* поделился видео с Пугачевой, детьми, Орбакайте и Земцовым, снятым на отдыхе

В последнее время Галкин* часто ностальгирует. Он решил выложить личное видео, снятое несколько лет назад на Сардинии. Тогда вся звездная семья собралась на празднике. Алла Борисовна была в джинсах и кружевной блузке. Она танцевала с мужем, а также с дочкой Лизой, которая была в белом платье. Веселился и малыш Гарри.

Даже Орбакайте была в компании мужа Михаила Земцова. Она держала за руку дочку Клавдию, которая потом играла с двойняшками.

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