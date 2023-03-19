Бузова без юбки игриво сверкнула трусами: обнажила свои упругие бедра на камеру

Примечательно, что Бузова устроила шопинг. Она решила примерить несколько дерзких нарядов. Телеведущая запечатлелась без юбки. Она хвасталась белоснежной косухой. При этом блондинка стояла в трусах, оголив свои бедра. Она игриво демонстрировала свои прелести.

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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Формы Ольги стали аппетитнее. «Ну прям так и иди», «Юбку не нашла?», «В трусах давно не видели», «Ох, что за красотка», «Ну тут все сошлось», «Бедра стали упругими», — стали писать подписчики.