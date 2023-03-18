Бузова в топе с откровенным разрезом сверкнула грудью перед Киркоровым: еще и трусы торчат

Примечательно, что Ольга в свои 37 лет не боится оголять прелести. Она поправилась в прошлом году, но теперь активно занимается спортом. На этот телеведущая облачилась в джинсы с низкой посадкой и топ с откровенным разрезом на шнуровке. Она блеснула грудью и талией.

При этом Бузова засветила трусы, торчащие из под джинс. Киркоров был в брендовых вещах. Он закружил певицу и весь полет с ней разговаривал о личном.

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