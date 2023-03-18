Бузова в топе с откровенным разрезом сверкнула грудью перед Киркоровым: еще и трусы торчат

Ольга Бузова уже давно строит карьеру. Она ведет несколько передач и играет в театре. При этом артистка продолжает давать концерты. Недавно она вернулась из Африки и успела возобновить съемки в разных проектах. Но 18 марта телеведущая отправилась в Минск. Еще в аэропорту она столкнулась с Филиппом Киркоровым.
Примечательно, что Ольга в свои 37 лет не боится оголять прелести. Она поправилась в прошлом году, но теперь активно занимается спортом. На этот телеведущая облачилась в джинсы с низкой посадкой и топ с откровенным разрезом на шнуровке. Она блеснула грудью и талией.
При этом Бузова засветила трусы, торчащие из под джинс. Киркоров был в брендовых вещах. Он закружил певицу и весь полет с ней разговаривал о личном.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники отметили, что фигура Ольги стала более привлекательной. Многие стали писать ей комплименты. «Какая фигура», «Трусы, как памперсы», «Выглядит как девушка-подросток», «Без макияжа вообще другая», «Ого, какая вы стали! Топ очень соблазнительно сидит», «Эти трусы так смешат», — стали писать в Сети.