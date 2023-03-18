Бузова в майке без лифчика засветила свои прелести: «вишенки» бесстыдно торчат

На этот раз Ольга примерила модные брюки сливочного цвета и майку. От лифчика она отказалась, засветив свою грудь. Телеведущая в прошлом году поправилась и теперь пытается вернуться в форму. При этом она не стесняется демонстрировать формы. Поклонники восхитились ее фигурой. Но некоторые осудили ее за отсутствие белья.

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«Ох, грудь показала», «Лифчик бы не помешал», «Скромность не в моде, как я вижу», «Какая же тут стильная», «Фигурка шикарная», «Грудь появилась! Вот в чем плюс ваших ресторанов», — стали писать в Сети.