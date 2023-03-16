Ольга Бузова показала свое «истинное лицо» на встрече с отцом

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая увиделась со своим папой. Она отметилась в ресторане без косметики.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она продолжает сниматься в новых проектах. В 37 лет артистка не перестает мечтать о семье. Она следит за внешностью и любит наряжаться. Поклонники привыкли видеть ее в платьях и с макияжем. Однако в обычной жизни иногда она дает себе расслабиться и отказаться от косметики и страз. 

16 марта Ольга нашла свободное окошко в своем графике. Она увиделась со своим отцом Игорем Дмитриевичем. Телеведущая облачилась в белоснежный жакет на запах и брюки. Она решила отказаться от макияжа и даже надела очки. Бузова собрала волосы в тугой и низкий хвост. Она обнялась с папой в ресторане. 

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Ольга Бузова с папой. Фото: соцсети звезды

«Хочу, чтобы у папы все было хорошо. А у меня как у папы. Люблю бесценные моменты вместе», — написала звезда.

Поклонники удивились тому, как Ольга выглядит без макияжа. Многие решили, что так она смотрится моложе и привлекательнее. «Вы — папина дочка! Очень на него похожи», «Без косметики милее», «Просто милашка», «Ой, тут даже не опухшая и губы такие бантиком», — стали писать фанаты.

 

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