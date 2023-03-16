Ольга Бузова показала свое «истинное лицо» на встрече с отцом

16 марта Ольга нашла свободное окошко в своем графике. Она увиделась со своим отцом Игорем Дмитриевичем. Телеведущая облачилась в белоснежный жакет на запах и брюки. Она решила отказаться от макияжа и даже надела очки. Бузова собрала волосы в тугой и низкий хвост. Она обнялась с папой в ресторане.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».