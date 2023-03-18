Ксения Собчак уехала в Амстердам

Ксения Собчак уже давно стала известной телеведущей. Она строит карьеру, создавая еще и свои проекты. В прошлом году блондинка даже сбегала из страны, когда ее знакомых арестовали. Однако теперь она снова живет в Москве, но много путешествует.
Недавно журналистка отдохнула с сыном в Дубае, а потом посетила концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве и отметилась с Константином Богомоловым в Санкт-Петербурге.
А вот 18 марта Ксения сообщила, что прилетела в Нидерланды. Она проводит время в Амстердаме с друзьями. Телеведущая решила прогуляться по городу. Она облачилась в свитер и плащ лимонного оттенка. Лук дополняли солнцезащитные очки.
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«Приехала провести время с друзьями в Амстердаме и, наконец-таки всем вместе посмотреть волшебную выставку Вермеера. Одно из самых сильных визуальных впечатлений и потрясающая Аня, которая рассказывает про каждую из 25 картин настоящую детективную историю», – написала звезда.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды