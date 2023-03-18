Ксения Собчак уехала в Амстердам

Ксения Собчак уже давно стала известной телеведущей. Она строит карьеру, создавая еще и свои проекты. В прошлом году блондинка даже сбегала из страны, когда ее знакомых арестовали. Однако теперь она снова живет в Москве, но много путешествует.

Недавно журналистка отдохнула с сыном в Дубае, а потом посетила концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве и отметилась с Константином Богомоловым в Санкт-Петербурге.