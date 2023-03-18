«Скажи «рыба»: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка учится выговаривать букву «Р» (видео)

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач, а также концерты и премии. В 51 год блондинка не перестает восхищать своей моложавой внешностью. Примечательно, что она недавно развеяла слухи о проблемах в отношениях с Игорем Макаровым. Супруги продолжают вместе растить дочку Марию.
Примечательно, что Лера отдала наследницу в элитный детский садик. В четыре года девочка даже учит английский язык, занимается танцами и катается на коньках. На этот раз телеведущая засняла, как дочка играла на кухне с воздушным шариком. Кудрявцева устроила ей проверку. Она просила произнести слова с буквой «Р», которую Мария научилась выговаривать.
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«Скажи "рыба"!» – попросила Кудрявцева.
«Рыба!» – сказала девочка.
«Ракета! Трактор! Вот молодец!» – похвалила ее мама.
Поклонники восхитились старания дочки телеведущей. Многие отметили, что говорит она лучше многих сверстников в свои 4 года.