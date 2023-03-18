«Скажи «рыба»: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка учится выговаривать букву «Р» (видео)

Примечательно, что Лера отдала наследницу в элитный детский садик. В четыре года девочка даже учит английский язык, занимается танцами и катается на коньках. На этот раз телеведущая засняла, как дочка играла на кухне с воздушным шариком. Кудрявцева устроила ей проверку. Она просила произнести слова с буквой «Р», которую Мария научилась выговаривать.

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