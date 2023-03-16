«Вот моя конфетка»: Кудрявцева запечатлела, как дочка играет в мячик с няней – маленькая кокетка

Лера Кудрявцева с дочкой

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Телеведущая порадовала поклонников домашними кадрами с Марией.

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она недавно развеяла слухи о закрытии шоу «Секрет на миллион». Блондинка также часто путешествует, а вот свободное время она посвящает семье. Телеведущая состоит в браке с молодым хоккеистом  Игорем Макаровым и растит дочку Марию, которой четыре года. 

В последнее время Лера особенно много работает. Однако поклонник попросили показать ее наследницу. Девочка быстро растет, ходит в садик и учит языки. Порой она выдает перлы, которые смешат ее родителей. Кудрявцева выложила видео, на котором Мария играет в мячик с няней. Она научилась отбивать его пальцами, как в волейболе. 

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«Не торопись! Давай до 30» – предупреждала малышку няня.

«Вот моя конфетка», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит малышка. Она даже дома ходит в юбке с рюшами и футболке. «Ну что за прелесть», «Блондинка с чарующей улыбкой», «Она прям кукленок», «Восхищает эта девочка», — стали писать подписчики.

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