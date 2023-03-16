«Вот моя конфетка»: Кудрявцева запечатлела, как дочка играет в мячик с няней – маленькая кокетка

В последнее время Лера особенно много работает. Однако поклонник попросили показать ее наследницу. Девочка быстро растет, ходит в садик и учит языки. Порой она выдает перлы, которые смешат ее родителей. Кудрявцева выложила видео, на котором Мария играет в мячик с няней. Она научилась отбивать его пальцами, как в волейболе.

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