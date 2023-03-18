Словно ровесницы: 73-летняя Пугачева поразила моложавым видом на встрече с Манижей в Тель-Авиве

Алла Пугачева уже давно стала легендарной персоной в России. Она перестала давать концерты, но интерес к ее персоне не угасает. Примадонна уехала в Израиль в 2022 году. Она переехала с двойняшками Лизой и Гарри, а также с мужем Максимом Галкиным*. Теперь юморист постоянно гастролирует, а вот артистка иногда выходит в свет.
На днях Алла Борисовна отметилась на концерте Манижи, который прошел в Тель-Авиве. Эта исполнительница ездила от России на «Евровидение». В то время ее подвергали хейту за песню Russian woman. А вот Примадонна ее поддерживала. На публике артистка появилась в черном наряде с косухой. Она увиделась с Манижей и даже сделала с ней селфи.
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Алла Пугачева и Манижа. Фото: соцсети звезды
«Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом», – написала Манижа.
Поклонники поразились тому, как молодо выглядит 73-летняя Алла Борисовна. «Две легенды в одном кадре», «Алла так молодо выглядит», «Тот самый момент, когда подружка выставила фото, где она получилась круто, а ты моргнула», «Как сестры», «Классные такие», — стали писать в Сети.