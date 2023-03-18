Словно ровесницы: 73-летняя Пугачева поразила моложавым видом на встрече с Манижей в Тель-Авиве

На днях Алла Борисовна отметилась на концерте Манижи, который прошел в Тель-Авиве. Эта исполнительница ездила от России на «Евровидение». В то время ее подвергали хейту за песню Russian woman. А вот Примадонна ее поддерживала. На публике артистка появилась в черном наряде с косухой. Она увиделась с Манижей и даже сделала с ней селфи.

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