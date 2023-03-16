«На районе»: Галкин* неожиданно предстал с густыми усами в Майами

Максим Галкин* уже давно строит карьеру и смог прославиться не только в России, но и за рубежом. Примечательно, что юморист в свои 46 лет не перестает работать. Так как Алла Пугачева уже не дает концерты, то муж делает все, чтобы обеспечить семью. Напомним, что пара вместе с двойняшками Лизой и Гарри в прошлом году переехала в Израиль.
Не удивительно, что Галкин* уже год дает гастроли. Этой весной он дает концерты в США. 16 марта артист приготовился выступить в Майами. Однако у него днем выдалось свободное время, поэтому он устроил променад. Юморист запечатлелся на улице. Максим* неожиданно сменил имидж. Он предстал с густыми усами.
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Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды
«На районе», — написал артист.
Поклонники удивились и стали бурно обсуждать кадр. «Первый парень на деревне», «Нет, у вас слишком интеллигентный вид для этого», «Эти усики сбежали от Николаева», «Прям Джонни Депп», «Макс — ты великолепен. Район тебе очень к лицу», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.