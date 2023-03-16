«На районе»: Галкин* неожиданно предстал с густыми усами в Майами

Не удивительно, что Галкин* уже год дает гастроли. Этой весной он дает концерты в США. 16 марта артист приготовился выступить в Майами. Однако у него днем выдалось свободное время, поэтому он устроил променад. Юморист запечатлелся на улице. Максим* неожиданно сменил имидж. Он предстал с густыми усами.

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