«Не дождетесь»: Кудрявцева впервые прокомментировала слухи о закрытии «Секрета на миллион» и появление Бабкиной в эфире

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на ТВ. Она ведет несколько рейтинговых проектов. Однако появились слухи о закрытии шоу «Секрета на миллион». В сетке вещания место этой передачи занял новый проект, который ведет Надежда Бабкина. Певица стала работать на канале НТВ. Зрители удивились тому, что произошли такие перемены.
Однако Лера прокомментировала произошедшее. Она отметила, что рада видеть Бабкину в коллективе НТВ. Также телеведущая опровергла закрытие «Секрета на миллион». Она дала понять, что шоу будет выходить в другое время.
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«В эту субботу на НТВ состоятся сразу две премьеры с ее участием. В 13:00 — новое шоу «Модный-народный», где Надежда Георгиевна вместе со Владом Лисовцом будут искать лучшие образы для прекрасных женщин.
А в 20:20 Вас ждет второй сезон шоу «Страна талантов», в котором принимают участие коллективы народного творчества со всей России, а жюри возглавляет Надежда Георгиевна. Добро пожаловать!
А для всех, кто волнуется про «Секрет на миллион» скажу только одно — за семь лет в эфир вышло 247 программ и еще на НТВ выйдет минимум столько же) так что, не дождетесь», — заявила Кудрявцева.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды