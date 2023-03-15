«Не дождетесь»: Кудрявцева впервые прокомментировала слухи о закрытии «Секрета на миллион» и появление Бабкиной в эфире

Однако Лера прокомментировала произошедшее. Она отметила, что рада видеть Бабкину в коллективе НТВ. Также телеведущая опровергла закрытие «Секрета на миллион». Она дала понять, что шоу будет выходить в другое время.

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