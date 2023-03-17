«Министру постоянно докладывают о его состоянии»: как чувствует себя сломавший ребра Дроздов

В начале года 85-летний телеведущий Николай Дроздов угодил в больницу, сломав несколько ребер. Сообщалось, что он поскользнулся возле своего дома в гололед и упал. Однако кости старожила отечественного ТВ быстро срослись, и уже скоро врачи отправили его восстанавливаться домой.

Teleprogramma.pro узнала, как себя чувствует звезда «В мире животных» спустя два месяца после происшествия. О самочувствии Дроздова рассказал его друг, известный художник Никас Сафронов.

«Дроздов нормально чувствует. Он хочет поехать на реабилитацию какую-то южную… Его приглашали в Испанию, в Сочи, в Анапе есть квартиры… Ну, в общем, он поправляется. Я обратился к министру, чтобы он обратил внимание. Дроздов все-таки человек особый. И министр (правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города. — Прим. авт.) Хрипун Алексей Иванович принял активное участие, ему постоянно докладывают о состоянии Дроздова», — рассказал Сафронов. «За ним смотрят врачи, потому что у него сломано семь ребер, и одно воткнулось в легкое. Было тяжелое состояние, а до этого же были еще две травмы, тоже серьезные. Он идет на поправку, разговаривает, бодрый. Мы с ним созваниваемся, я всегда узнаю о его здоровье».

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Напомним, Дроздов проходит восстановление после травмы, принимая необычные позы.