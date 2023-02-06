Николай Дроздов сумел удивить медиков: от него такого не ожидали!

Как рассказал Николай Дроздов, попавший в больницу почти три недели назад, уже завтра его выписывают. Он подчеркнул, что такое быстрое выздоровление произошло благодаря врачам, которые сумели быстро поставить его на ноги.

«Конечно, неприятные ощущения еще есть, но оно понятно: травма серьезная. Врачи сказали, что боль будет ощущаться еще долго. У меня же сломано 7 ребер. Но я уже могу спать спокойно. Нашел позиции, при которых ничего не болит», — объяснил легендарный телеведущий.

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Врачи удивлены быстрыми темпами выздоровления, потому что пациенты в таком солидном возрасте (Дроздову – 85 лет) обычно восстанавливаются намного дольше.

«Не ожидали, что у меня так быстро будет срастаться», — цитирует Николая Николаевича издание «МК».

Напомним, в середине января телеведущий, поскользнувшись на улице, упал и получил серьезные переломы сразу 7 ребер. Теперь ему предстоит восстанавливаться уже в домашних условиях.