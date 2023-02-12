Йога отдыхает: сломавший ребра Дроздов восстанавливается с помощью странных поз

Николай Дроздов в январе неудачно упал и сломал сразу 7 ребер. Солидный возраст путешественника ставил под сомнение благоприятный исход, но ученый доказал почти невозможное! Телеведущий выписался из больницы уже через три недели — такого быстрого темпа не ожидал никто.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Именитому ученому предстоит длительная реабилитация, но он не противится обстоятельствам; добросовестно выполняет предписания медиков.

Одно из них заставляет зоолога извиваться и принимать странные позы, но он, признается, уже привык и не видит в этом ничего сложного.