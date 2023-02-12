Йога отдыхает: сломавший ребра Дроздов восстанавливается с помощью странных поз

Николай Дроздов в январе неудачно упал и сломал сразу 7 ребер. Солидный возраст путешественника ставил под сомнение благоприятный исход, но ученый доказал почти невозможное! Телеведущий выписался из больницы уже через три недели — такого быстрого темпа не ожидал никто.
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Именитому ученому предстоит длительная реабилитация, но он не противится обстоятельствам; добросовестно выполняет предписания медиков.
Одно из них заставляет зоолога извиваться и принимать странные позы, но он, признается, уже привык и не видит в этом ничего сложного.
«Дыхательная гимнастика в трех позах, лечебная, на цыпочках вставать, потом сидя — очень просто, там 8 упражнений, а лежа — вообще 12», — поделился Николай Дроздов с НТВ.