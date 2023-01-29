Сломал 8 ребер, не хотел в больницу: что случилось с ведущим Николаем Дроздовым

85-летнего Николая Дроздова доставили в больницу с многочисленными переломами ребер, сообщает НТВ.

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Телеведущий Николай Дроздов упал возле собственного дома в Москве, возвращаясь с работы, с кафедры МГУ, где он преподает.

Как рассказал журналистам его сосед, художник Константин Мирошник, злую роль сыграли московские дожди и гололедица. Из-за падения на лед и сильного удара, Николай Дроздов повредил 8 ребер. При этом ведущий пытался отлежаться дома и отказывался ехать в больницу, хотя на этом сразу настаивала его жена.

«Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные», - поведал сосед.

Сейчас Николаю Дроздову подключили аппарат для вентиляции легких. В клинике ему предстоит пробыть около недели.