Модная челочка, потертые джинсы-дудочки: как Пугачева выглядела несколько лет назад

15 марта Максим Галкин* выложил архивное видео, на котором запечатлена Алла Борисовна с двойняшками, которым около 4-5 лет. Певица вышла прогуляться у замка в деревне Грязь. Она облачилась в потертые джинсы-дудочки, кеды и черный балахон с капюшоном. Артистка носила пышную челочку. тогда она уже сильно похудела. Наряд подчеркнул ее стройные ножки.

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