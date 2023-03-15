Модная челочка, потертые джинсы-дудочки: как Пугачева выглядела несколько лет назад

Алла Пугачева уже давно стала легендарной исполнительницей. Она много лет выступала на сцене и завоевала любовь миллионов поклонников. В 2022 году певица с семьей уехала в Израиль. Если первые месяцы она наслаждалась отпуском, то осенью артистка уже уехала жить к морю. Примадонна теперь лишь иногда появляется на публике.
15 марта Максим Галкин* выложил архивное видео, на котором запечатлена Алла Борисовна с двойняшками, которым около 4-5 лет. Певица вышла прогуляться у замка в деревне Грязь. Она облачилась в потертые джинсы-дудочки, кеды и черный балахон с капюшоном. Артистка носила пышную челочку. тогда она уже сильно похудела. Наряд подчеркнул ее стройные ножки.
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Примечательно, что поклонники были удивлены. Многие посчитали, что Пугачева не стареет. А некоторые решили, что певица была в лучшей форме. «Долгих лет жизни и счастья вашей семье», «Какие классные», «Тут Алла прям молодая и цветущая», «Ой, стильная всегда», «Выглядела прям шикарно», «Мне кажется или она не меняется», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.