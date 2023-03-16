Предался ностальгии: Галкин* показал, как «зажигал» с Пугачевой на Сардинии, танцуя на улице

16 марта юморист выложил видео, которое было снято на Сардинии. Там семья повеселилась на празднике. Алла Борисовна была в кружевной блузке оврсайз и джинсах. Она танцевала и вселилась вместе с дочкой Лизой. На празднике также были Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой Клавой.

Банкет был на лужайке. Галкин* кружился в танце с женой. А ночью двойняшки наслаждались видами под луной.

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