Предался ностальгии: Галкин* показал, как «зажигал» с Пугачевой на Сардинии, танцуя на улице

Максим Галкин* уже давно стал известным юмористом. Вот уже второй год он гастролирует по миру. Артист переехал жить с Аллой Пугачевой в Израиль. Там Примадонна растит двойняшек Лизу и Гарри. Малышей даже пристроили в местную школу. Однако в последнее время Галкин* все чаще публикует архивные видео, предаваясь ностальгии.
16 марта юморист выложил видео, которое было снято на Сардинии. Там семья повеселилась на празднике. Алла Борисовна была в кружевной блузке оврсайз и джинсах. Она танцевала и вселилась вместе с дочкой Лизой. На празднике также были Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой Клавой.
Банкет был на лужайке. Галкин* кружился в танце с женой. А ночью двойняшки наслаждались видами под луной.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Рубрика «Любимые видео» Сардиния. Праздник», – написал артист.
Поклонники признались, что кадры очень трогательные. «Как же было классно в то время!», «Такие счастливые», «Какая тут Лиза милашка», «Детки так быстро растут», «Алла тут просто светится», «Чудесные кадры», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.