«Детство, освещенное любовью»: Галкин* показал трогательные кадры с Пугачевой и маленькими двойняшками Лизой и Гарри

Максим Галкин* уже год находится за границей. Он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми перебрался в Израиль. И пока Примадонна воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, а также посещает концерты, юморист гастролирует по миру. Артист иногда делится личными кадрами. На этот раз он выложил архивное видео, сделанное в деревне Грязь.
На кадрах Лиза каталась на велосипеде, а Гарри ездил на игрушечной машинке у замка. К ним пришла Пугачева, облаченная в джинсы и черный балахон на молнии. Дети были рады видеть маму. Лиза стала хвастаться тем, как она быстро ездит и болтать с Примадонной.
«А это кто?» – спросила певица.
«Это папуля», – ответила девочка.
«Правильно, папуля», – умилилась артистка.
«А это мои родители», – заявила Лиза.
«Ну все знаешь!» – отметила Алла Борисовна.
А Максим* стал показывать птиц, которые летали в небе. Он спросил сына, кто это. А мальчик заявил, что видит голубей.
«Нет! Это журавли!» – поправил артист.
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«Детство, освещенное любовью - лучшая пора! Заря жизни, согретой счастьем», – написал Галкин*.
Поклонники растрогались. Многие отметили, что скучают по звездной семье. «Какая Прелесть!!! Да, детство проходит быстро.. как наша жизнь», «Максим*, не грустите по вашему прекрасному дому! Вы скоро сможете вернуться», «Вот бы вернуть это время ! Ваш уютный замок, сад! Настолько все было здоров», — написали подписчики.
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