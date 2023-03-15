«Детство, освещенное любовью»: Галкин* показал трогательные кадры с Пугачевой и маленькими двойняшками Лизой и Гарри

На кадрах Лиза каталась на велосипеде, а Гарри ездил на игрушечной машинке у замка. К ним пришла Пугачева, облаченная в джинсы и черный балахон на молнии. Дети были рады видеть маму. Лиза стала хвастаться тем, как она быстро ездит и болтать с Примадонной.

«А это кто?» – спросила певица. «Это папуля», – ответила девочка. «Правильно, папуля», – умилилась артистка. «А это мои родители», – заявила Лиза. «Ну все знаешь!» – отметила Алла Борисовна.

А Максим* стал показывать птиц, которые летали в небе. Он спросил сына, кто это. А мальчик заявил, что видит голубей.

«Нет! Это журавли!» – поправил артист.

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