«Детство, освещенное любовью»: Галкин* показал трогательные кадры с Пугачевой и маленькими двойняшками Лизой и Гарри

Алла Пугачева с детьми

Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды

Юморист показал, как жил еще несколько лет назад в деревне Грязь с семьей.

Максим Галкин* уже год находится за границей.  Он вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми перебрался в Израиль. И пока Примадонна воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, а также посещает концерты, юморист гастролирует по миру. Артист иногда делится личными кадрами. На этот раз он выложил архивное видео, сделанное в деревне Грязь.

На кадрах Лиза каталась на велосипеде, а Гарри ездил на игрушечной машинке у замка. К ним пришла Пугачева, облаченная в джинсы и черный балахон на молнии. Дети были рады видеть маму.  Лиза стала хвастаться тем, как она быстро ездит и болтать с Примадонной. 

«А это кто?» – спросила певица.

«Это папуля», – ответила девочка. 

«Правильно, папуля», – умилилась артистка. 

«А это мои родители», – заявила Лиза. 

«Ну все знаешь!» – отметила Алла Борисовна. 

А Максим* стал показывать птиц, которые летали в небе. Он спросил сына, кто это. А мальчик заявил, что видит голубей. 

«Нет! Это журавли!» – поправил артист.

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«Детство, освещенное любовью - лучшая пора! Заря жизни, согретой счастьем», – написал Галкин*.

Поклонники растрогались. Многие отметили, что скучают по звездной семье. «Какая Прелесть!!! Да, детство проходит быстро.. как наша жизнь», «Максим*, не грустите по вашему прекрасному дому! Вы скоро сможете вернуться», «Вот бы вернуть это время ! Ваш уютный замок, сад! Настолько все было здоров», — написали подписчики.

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