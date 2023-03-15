«Ты хулиганишь, Маша?»: Лера Кудрявцева показала, как подросшая дочка ведет себя на уроках

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка свободное время посвящает семье. Недавно она развеяла слухи, что разводится с Игорем Макаровым. Пара растит четырехлетнюю дочку Марию. В свое время звезда сделала все, чтобы подарить избраннику ребенка.
На этот раз Лера выложила видео, на котором Мария запечатлена два года назад на занятиях для развития. Девочка была в платье и с двумя хвостиками на голове. Она сидела за столом, держа игрушечный пистолет.
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«Ты хулиганишь, Маша?» – спросила ее учительница.
«Чуть-чуть», – призналась девочка.
«Больше не хулигань! Только по чуть-чуть можно», – отметила ей преподавтельница.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка телеведущей растет артисткой. Она всегда ярко выражает эмоции.