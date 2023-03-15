«Ты хулиганишь, Маша?»: Лера Кудрявцева показала, как подросшая дочка ведет себя на уроках

На этот раз Лера выложила видео, на котором Мария запечатлена два года назад на занятиях для развития. Девочка была в платье и с двумя хвостиками на голове. Она сидела за столом, держа игрушечный пистолет.

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