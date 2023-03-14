«Никогда не простила бы»: Лера Кудрявцева назвала вескую причину для своего развода

Однако Лера уже опровергала сплетни о разводе. Она на днях даже вспомнила, как с ней познакомился молодой хоккеист в ресторане. По ее словам, они до сих спорят о том, кто кого подцепил. А теперь телеведущая назвала, что для нее неприемлемо в браке.

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Так, по словам Кудрявцевой, в ее доме никогда не услышать криков и оскорблений. Она также не потерпит физического насилия. Блондинка отметила, что развелась бы с мужем, если бы на нее подняли руку.