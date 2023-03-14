«Никогда не простила бы»: Лера Кудрявцева назвала вескую причину для своего развода

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». При этом уже почти 10 лет она состоит в браке с Игорем Макаровым, которому родила дочку Марию. Однако в последнее время часто ходят слухи о разладе в семье.
Однако Лера уже опровергала сплетни о разводе. Она на днях даже вспомнила, как с ней познакомился молодой хоккеист в ресторане. По ее словам, они до сих спорят о том, кто кого подцепил. А теперь телеведущая назвала, что для нее неприемлемо в браке.
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Так, по словам Кудрявцевой, в ее доме никогда не услышать криков и оскорблений. Она также не потерпит физического насилия. Блондинка отметила, что развелась бы с мужем, если бы на нее подняли руку.
«Никогда не простила бы! В нашей семье запрещены оскорбления, а тем более рукоприкладство», — поведала звезда.