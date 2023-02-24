Дама с дюн улыбнулась: 73-летняя Пугачева сразила публику на концерт Вайкуле в Израиле

23 февраля Вайкуле дала концерт в Тель-Авиве. Она даже увиделась с Ксенией Собчак и дала ей интервью. А на ее выступлении отметилась Алла Борисовна. Она пришла в черном платье и белоснежном тренче. Артистка с радостью стала махать руками публике. С ней был Галкин*, который принес цветы. Он порой держал возлюбленную за руки.

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