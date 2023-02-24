Дама с дюн улыбнулась: 73-летняя Пугачева сразила публику на концерт Вайкуле в Израиле

Лайма Вайкуле длительное время не приезжает в Россию. Певица живет в Юрмале, но не так давно она приехала в Израиль. Там в прошлом году собрались многие артисты. Даже Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* перебрались жить ближе к морю. Подруги несколько месяцев не виделись, но теперь их встреча состоялась.
23 февраля Вайкуле дала концерт в Тель-Авиве. Она даже увиделась с Ксенией Собчак и дала ей интервью. А на ее выступлении отметилась Алла Борисовна. Она пришла в черном платье и белоснежном тренче. Артистка с радостью стала махать руками публике. С ней был Галкин*, который принес цветы. Он порой держал возлюбленную за руки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Пугачева в 73 года. Во время выступления Вайкуле не могла обделить подругу вниманием. Она улыбнулась, когда пара встала со своих мест. В Израиле певицу встретили очень тепло. Алла Борисовна всех сразила, так как ее постоянно фотографировали и выкрикивали ей теплые слова.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Максим Галкин* на концерте Лаймы Вайкуле. Фото: соцсети