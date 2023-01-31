Надежда Бабкина и Владислав Лисовец устроят модный баттл на НТВ

В новом телесезоне на канале НТВ выйдет шоу «Модный vs. Народный». В основу проекта ляжет давнее противостояние двух истинных ценителей красоты - народной артистки России Надежды Бабкиной и знаменитого российского эксперта моды Владислава Лисовца.
«Модой я интересовалась всегда, еще с юности. Обязательно привозила из заграничных гастрольных поездок модные вещи — то кофточку синтетическую ярко-желтого цвета, то сапоги-чулки, то красную юбку лакированную. Я приходила в институт на занятия народного хора, непременно опаздывая секунд на пять. Открывала дверь, здоровалась, а весь хор при виде меня издавал изумленное: «О-о-о-о-о», - говорит Надежда Бабкина.
«Я стала опытней, вмиг все просекаю: что подойдет корпулентной женщине, что стройную украсит, что фигуристой будет хорошо… А вообще, маленькие женщины, высокие, худенькие, пополнее - все хороши! Надо правильно одеваться. Для многих я стала примером для подражания. Глядя на меня, зрительницы думают: «Значит, и мы так тоже можем!». И добавляют в свой гардероб яркие краски, на которые раньше не решались, крупные украшения, которые вообще мало кому идут. Поэтому, безусловно, я считаю себя экспертом, а чувствуя в себе эту уверенность, готова к соревнованиям».
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Героинями новой программы станут обычные женщины, которые решили кардинально изменить свою жизнь, начав с преображения. Два новых образа будет выбрано командой «народных» стилистов во главе с Бабкиной, а еще два - профессиональными стилистам под руководством Лисовца.
«Если честно, то никакого соревновательного азарта я не ощущаю по той простой причине, что у всех людей абсолютно разное чувство прекрасного, и мы не соревнуемся с коллегами по цеху в одной стилистике. Каждый из нас будет делать и предлагать нашим героиням что-то свое, и, наверное, это больше вопрос выбора, что конкретному человеку ближе», - отмечает Владислав Лисовец.
«Зато есть огромный азарт показать зрителям, насколько мода многогранна! Именно это больше всего меня вдохновляет. Я хочу показать зрителям новые сочетания, яркие, необычные, какими смелыми могут быть образы. Я иду на шоу, чтобы получать удовольствие от своей работы, от того, что я буду полезен людям».
В каждом выпуске определять команду победителя будут 12 модных экспертов, в состав которых войдут звездные стилисты, дизайнеры, модели и другие известные личности. В финале каждого эпизода знатоки моды должны будут проголосовать за наиболее понравившийся образ, но окончательное решение останется все же за героиней программы - ей предстоит выбрать, какой из предложенных нарядов нравится больше всего.