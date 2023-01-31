Надежда Бабкина и Владислав Лисовец устроят модный баттл на НТВ

В новом телесезоне на канале НТВ выйдет шоу «Модный vs. Народный». В основу проекта ляжет давнее противостояние двух истинных ценителей красоты - народной артистки России Надежды Бабкиной и знаменитого российского эксперта моды Владислава Лисовца.

«Модой я интересовалась всегда, еще с юности. Обязательно привозила из заграничных гастрольных поездок модные вещи — то кофточку синтетическую ярко-желтого цвета, то сапоги-чулки, то красную юбку лакированную. Я приходила в институт на занятия народного хора, непременно опаздывая секунд на пять. Открывала дверь, здоровалась, а весь хор при виде меня издавал изумленное: «О-о-о-о-о», - говорит Надежда Бабкина.

«Я стала опытней, вмиг все просекаю: что подойдет корпулентной женщине, что стройную украсит, что фигуристой будет хорошо… А вообще, маленькие женщины, высокие, худенькие, пополнее - все хороши! Надо правильно одеваться. Для многих я стала примером для подражания. Глядя на меня, зрительницы думают: «Значит, и мы так тоже можем!». И добавляют в свой гардероб яркие краски, на которые раньше не решались, крупные украшения, которые вообще мало кому идут. Поэтому, безусловно, я считаю себя экспертом, а чувствуя в себе эту уверенность, готова к соревнованиям».